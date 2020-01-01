Ресурс Миколаїв — місто корабелів представив деякі проєкти, над якими працювало ПКБ «Сі-Джоб Миколаїв» у 2019 році.

Про це ресурс повідомив на сторинці у Фейсбук.

C-Job – найбільше у Європі незалежне проєктно-конструкторське бюро, що також має офіс у Миколаєві. Майже для усіх перелічених проєктів Миколаївськими конструкторами виконано повний цикл розробки проєктно-конструкторської документації, включно базовий та робочий проєкти для наступних суден та їх обладнання:

Земснаряди довжиною 52 м. Країна замовника – Нідерланди/США.

Риболовні судна довжиною 25 м. Країна замовника – Нідерланди.

Мега-яхти довжиною 41, 70, 71, 85 та 110 метрів. Країна замовника – Нідерланди.

Річкові круїзні лайнери довжиною 135 м. Країна замовника – Нідерланди.

Круїзні лайнери довжиною 326 м. Країна замовника – Франція.

Круїзні лайнери довжиною 342 м. Країна замовника – Фінляндія.

Системи очищення та конденсації вихлопних газів для вантажних та пасажирських суден. Ми докладно розглянемо цей проєкт в одній з наступних публікаций. Країна замовника – Об’єднані Арабські Емірати.

Системи очищення баластних вод. Країна замовника – Нідерланди/США.