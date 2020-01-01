Проєкти суден які розробило ПКБ «Сі-Джоб Миколаїв» у 2019 році - перелік

10:00 09.01.2020   Украина

Ресурс Миколаїв — місто корабелів представив деякі проєкти, над якими працювало ПКБ «Сі-Джоб Миколаїв» у 2019 році. 

Про це ресурс повідомив на сторинці у Фейсбук.

C-Job – найбільше у Європі незалежне проєктно-конструкторське бюро, що також має офіс у Миколаєві. Майже для усіх перелічених проєктів Миколаївськими конструкторами виконано повний цикл розробки проєктно-конструкторської документації, включно базовий та робочий проєкти для наступних суден та їх обладнання:

Земснаряди довжиною 52 м. Країна замовника – Нідерланди/США.
Риболовні судна довжиною 25 м. Країна замовника – Нідерланди. 
Мега-яхти довжиною 41, 70, 71, 85 та 110 метрів. Країна замовника – Нідерланди.
Річкові круїзні лайнери довжиною 135 м. Країна замовника – Нідерланди.
Круїзні лайнери довжиною 326 м. Країна замовника – Франція.
Круїзні лайнери довжиною 342 м. Країна замовника – Фінляндія.
Системи очищення та конденсації вихлопних газів для вантажних та пасажирських суден. Ми докладно розглянемо цей проєкт в одній з наступних публікаций. Країна замовника – Об’єднані Арабські Емірати.
Системи очищення баластних вод. Країна замовника – Нідерланди/США.



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