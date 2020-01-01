ТОВ «Аскет Шиппінг» у 2019 році збільшило обсяги експортної обробки зернових і харчових вантажів порівняно з 2018 роком на 62,9% — до 3,414 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

При цьому компанія наростила обсяги власної перевалки на 60% — до 2,096 млн тонн, обсяги експедирування вантажів — на 70%, до 821,6 тис тонн.

«Результат — заслуга всієї команди, наших клієнтів і партнерів. Ми досягли цілей, які ставили на рік: розширити свою присутність на ринку, розвивати власну перевалку, будувати власні складські потужності і системно працювати з великими клієнтами», — зазначила директор ТОВ «Аскет Шиппінг» Катерина Русина.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тис тонн.