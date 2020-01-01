2019 рік завершився приємним рекордом в морській галузі – в портах України оброблено понад 1 мільйон TEU контейнерних вантажів. За 2019 рік контейнерні перевезення зросли майже на 20% .

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише Урядовий портал.

За оперативними даними Адміністрації морських портів України, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів (TEU - умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-контейнера). Перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень.

«Нещодавно ми запровадили електронну товарно-транспортну накладну, у 2020 році запустимо інші цифрові сервіси, які дозволять бізнесу наростити швидкість транспортування вантажів. В планах на 2020 рік - цифровий порт спільно з Новою митницею. Ми очкуємо, що подальший розвиток контейнерних перевезень відбудеться за рахунок транзиту контейнерів і включення України в маршрути Китайського шовкового шляху і транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (TRASECA), перші вантажі по якому почали доставлятися в 2019 році», - зазначив Владислав Криклій.

Експорт та імпорт контейнерів в минулому році розподілився практично порівну за невеликої переваги імпорту - 48,6% і 46,8% відповідно. Позитивна динаміка експорту забезпечується за рахунок збільшення контейнеризації продукції харчової та легкої промисловості (переробка сільськогосподарської сировини - борошно, пшениця, горох; текстильні вироби). На зростання імпорту контейнерних вантажів традиційно впливає зміцнення гривні, що робить більш привабливими поставки з-за кордону продуктів харчування, техніки та електроніки, будівельних матеріалів та інших товарів.

Транзит контейнерних вантажів поки істотно поступається в обсязі імпорту та експорту і становить лише 46,4 тис. TEU. Однак в 2019 році він продемонстрував вражаючі теми зростання, збільшившись в порівнянні з попереднім роком на 42%.

Лідером з перевалки контейнерів в Україні є термінал ДП «КТО» в Одесі, за ним слідують ще один термінал Одеського порту - «Бруклін-Київ Порт», «ТІС-КТ» в порту Південний та «Іллічівський морський рибний порт» в Чорноморську.

У 2019 року в морські порти України здійснювали судозаходи 15 найбільших судноплавних компаній, на частку яких припадає 99,5% загального обсягу контейнерів. У трійці лідерів - Maersk Line, CMA CGM, MSC, які забезпечують більше половини всього контейнерного ринку України (53,5%).

Порти України включені в маршрути океанських сервісів:

1) Bosphorus Express Service (BEX) - щотижневий сервіс альянсу Ocean Alliance з судозаходів до морського порту Одеса;

2) ZIM Med Pacific (ZMP) - щотижневий сервіс компанії ZIM з Далекосхідних портів із заходом до морського порту Одеса;

3) ECUMED - щотижневий сервіс Maersk Line з Латинської Америки із заходом до морського порту Південний;

4) Middle East (ME3) - щотижневий сервіс компанії Maersk Line, який з'єднав українські порти з країнами Близького Сходу.