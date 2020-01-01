Гидрографы Каспийской флотилии в 10 раз увеличат площадь освоенных районов Каспийского моря
|09:20 09.01.2020
|Россия
Гидрографы Каспийской флотилии готовятся к летней навигации 2020 года, в ходе которой планируют выполнение большого объёма работ по развитию системы навигационно-гидрографического обеспечения и судоходства в акватории Каспийского моря и Волго-Каспийского морского канала.
В целях увеличения дальности видимости и освещённости рекомендованных морских путей планируется установить и ввести в эксплуатацию модернизированные светооптические аппараты на 80% световых маяков и светящихся навигационных знаков на побережье российского сектора Каспийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Уже во втором квартале 2020 года планируется начать работы по тестированию работоспособности комплекса автоматической системы обеспечения цифровой и картографической информации. Дальнейшее использование комплекса позволит в режиме реального времени и с высокой оперативностью доводить метеорологические прогнозы и изменения в навигационной обстановке, относящиеся к безопасности мореплавания, до кораблей КФл в море.
На гидрографических судах и катерах планируется обновление и ввод в эксплуатацию многофункциональных гидрографических комплексов. Данные комплексы, помимо основного предназначения по промеру глубин, фотосъёмки рельефа дна, измерения и прогнозирования гидрометеорологических условий, также будут использоваться в поисковых операциях по обнаружению затонувших объектов различных размеров.
Применение гидрографами флотилии новейших разработок в области навигационной безопасности позволит в новом 2020 году более чем в 10 раз увеличить площадь исследуемых районов Каспийского моря.
Также на некоторых судах КФл будет проведена модернизация судового состава гидрографической службы флотилии.
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