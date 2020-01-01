В Крыму заявили о новом рекорде по количеству туристов

08:30 09.01.2020   Крым

В 2019 году в оккупированном Крыму отдохнули 7,43 млн туристов. 

Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
 
«За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года, – написал он. – 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 млн автотранспортных средств».

По данным министерства курортов и туризма оккупированного Крыма, в период новогодних праздников на прлуострове отдохнут еще более 200 тыс человек.

Среди «иностранных туристов», как и в прошлые годы, лидируют жители Украины – порядка 1,1 млн человек. 

По данным "главы" оккупированного Крыма, порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

«Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики, – заявил Аксенов. – Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений».

Аксенов заявил, что одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры в регионах. Сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов.



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