Рейд Севастопольской бухты будет перекрыт 9 января в первой половине дня.

Пассажирское катерное сообщение в это время работать не будет, пишет Новый Севастополь.



«Завтра, 9 января, с 7.00 до 11.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд», - сообщает пресс-служба оккупционного правительства города.

Там добавили, что в это время будет организована работа дополнительных автобусных пассажирских перевозок по маршруту «Город (площадь Суворова) – Северная сторона».

Причина не указывается.