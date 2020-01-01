ЧФ утром 9 января перекроет рейд Севастопольской бухты
|08:00 09.01.2020
|Севастополь
Рейд Севастопольской бухты будет перекрыт 9 января в первой половине дня.
Пассажирское катерное сообщение в это время работать не будет, пишет Новый Севастополь.
«Завтра, 9 января, с 7.00 до 11.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд», - сообщает пресс-служба оккупционного правительства города.
Там добавили, что в это время будет организована работа дополнительных автобусных пассажирских перевозок по маршруту «Город (площадь Суворова) – Северная сторона».
Причина не указывается.
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