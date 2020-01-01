ЮВО: Военнослужащие округа провели ряд учений
|08:45 09.01.2020
|Россия
В мотострелковом соединении Южного военного округа операторы противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в Волгоградской области начали тренировки на современных компьютерных тренажерах.
Обучение военнослужащих артиллерийских подразделений проводится на унифицированном тренажере, возможности которого позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям на дальностях до 6 км, имитировать траекторию полета снаряда, движение наземной и воздушной целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, действующих на оператора при «выстреле» помех (засветки, звука, задымления), сообщает пресс-служба Минобороны России.
Завершающим этапом подготовки специалистов станет проведение боевых стрельб в апреле текущего года на полигоне Прудбой под Волгоградом.
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С» используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника.
Помимо этого, экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.
К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 7 самолетов.
В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.
В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тысяч вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы.
В общей сложности за год каждый летчик авиационного полка проведет в воздухе свыше 80 часов.
Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.
К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 7 самолетов.
В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.
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