Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером

19:59 08.01.2020   Румыния

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в  ході свого візиту в  Брюссель назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Libera.

"Все, що відбулося в Молдові, - це крок назад, який викликає нашу стурбованість. З нашої точки зору, ми не можемо вважати серйозним партнером чинний уряд" , - заявив Орбан.

Він пояснив, що після винесення вотуму недовіри уряду Майї Санду був сформований новий кабмін соціалістів "без єдиної явно проєвропейської сили, яка могла  б стати нашим гарантом" .

Румунський прем'єр повідомив, що на зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і  політики добросусідства Олівером Варгелі закликав пильно стежити за ситуацією в Молдові.

"Якщо не будуть дотримуватися зобов'язання щодо проєвропейського курсу, ЄС і Єврокомісія будуть реагувати відповідно" , - заявив Орбан.

Як пише NewsMaker, прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку відповів, що у нього "багато занять, більш важливих, ніж коментувати заяви". Він зазначив, що впроваджує програму дій уряду, яка дозволить Молдові "вийти на рівень найвищих європейських стандартів"

"Вся увага зосереджена на тому, що наші громадяни думають про діяльність або бездіяльність уряду. Мій досвід, який ще навіть не нараховує ста днів на чолі уряду, підказує, що саме таким повинен бути підхід серйозного кабміну" , - зазначив Кіку.



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