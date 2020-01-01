Держсекретар США заявив про готовність Вашингтона допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing
|19:41 08.01.2020
|Украина
США закликають до повної співпраці з розслідуванням причин катастрофи в Ірані українського літака виробництва корпорації Boeing і готові надати Києву будь-яку можливу допомогу.
Про це йдеться в поширеній у середу заяві держсекретаря США Майкла Помпео, пише УНН.
“Держдепартамент США висловлює глибокі співчуття сім’ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, які загинули у трагічній катастрофі авіарейсу компанії „Міжнародні авіалінії України“ PS 752. Сполучені Штати будуть продовжувати пильно стежити за цим інцидентом і готові запропонувати Україні будь-яку можливу допомогу. Сполучені Штати закликають до повної співпраці з розслідуванням причин аварії”, — наголошується в заяві.
Boeing раніше інформувала про готовність надати необхідне сприяння в зв’язку з катастрофою в Ірані українського літака її виробництва.
Також зазначимо, що Україна заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати рейси до Ірану і Іраку з четверга у зв’язку з катастрофою пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) в Тегерані.
Додамо, у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).
Ще на цю тему:
Санкції США проти "Північного потоку-2" допомогли Україні укласти новий контракт на транзит газу з Росією – Пристайко
Україна очікує невдовзі погодити нову дату візиту Помпео - Пристайко
Посольство США в Києві отримало нову керівницю
США продовжують потужно підтримувати Україну – Тейлор
Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів
У Конгресі США підтримали виділення майже $700 млн допомоги Україні