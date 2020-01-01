США закликають до повної співпраці з розслідуванням причин катастрофи в Ірані українського літака виробництва корпорації Boeing і готові надати Києву будь-яку можливу допомогу.

Про це йдеться в поширеній у середу заяві держсекретаря США Майкла Помпео, пише УНН.

“Держдепартамент США висловлює глибокі співчуття сім’ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, які загинули у трагічній катастрофі авіарейсу компанії „Міжнародні авіалінії України“ PS 752. Сполучені Штати будуть продовжувати пильно стежити за цим інцидентом і готові запропонувати Україні будь-яку можливу допомогу. Сполучені Штати закликають до повної співпраці з розслідуванням причин аварії”, — наголошується в заяві.

Boeing раніше інформувала про готовність надати необхідне сприяння в зв’язку з катастрофою в Ірані українського літака її виробництва.

Також зазначимо, що Україна заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати рейси до Ірану і Іраку з четверга у зв’язку з катастрофою пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) в Тегерані.

Додамо, у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).