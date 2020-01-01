Мінімальна зарплата в Україні в доларовому/євро еквіваленті перевищила мінімалку в РФ

19:21 08.01.2020   Украина

Вперше за роки незалежності України, мінімальна зарплата у країні в доларовому/євро еквіваленті перевищила "мінімалку" у Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук на сторінці у Фейсбуці, передає Інтерфакс-Україна.

"Вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі. Так, із 1 січня "мінімалка" в Україні зросла до 4 тис. 723 грн, або $199 в еквіваленті за курсом на початок року", - написав Ніколайчук.

Так, в Україні мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року - 4723 грн, в РФ - 12130 руб, що за офіційними курсами НБУ і ЦБ РФ на 1 січня становить 199,4 USD і 195,9 USD відповідно.

Водночас у Білорусі - 375 руб. Розрив із Білоруссю (мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року - 177,74 USD) становить майже $22 на користь України.

В еквіваленті євро мінімальна зарплата в Україні становить €178,75, в РФ - €174,84, а Білорусі - €159,29.



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