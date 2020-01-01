Російський корабель-розвідник "крутився" поблизу Азовського узбережжя

19:01 08.01.2020   Крым

Підрозділи Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку, перешкодили кораблю берегової охорони ФСБ здійснювати збір розвідувальних даних поблизу Азовського узбережжя.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Укрінформ.

"У підрозділах Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку тривають заходи з протидії розвідувальної та диверсійної діяльності з боку російських спецслужб. Зокрема, під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль виявлено корабель берегової охорони ФСБ Росії, що здійснював збір розвідувальних даних", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань. Даний захід відбувався у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил із артилерійськими та піхотними підрозділами, що тримають оборону на узбережжі, повідомляють в пресслужбі.



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