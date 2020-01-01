Російський корабель-розвідник "крутився" поблизу Азовського узбережжя
|19:01 08.01.2020
|Крым
Підрозділи Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку, перешкодили кораблю берегової охорони ФСБ здійснювати збір розвідувальних даних поблизу Азовського узбережжя.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Укрінформ.
"У підрозділах Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку тривають заходи з протидії розвідувальної та диверсійної діяльності з боку російських спецслужб. Зокрема, під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль виявлено корабель берегової охорони ФСБ Росії, що здійснював збір розвідувальних даних", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань. Даний захід відбувався у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил із артилерійськими та піхотними підрозділами, що тримають оборону на узбережжі, повідомляють в пресслужбі.
Ще на цю тему:
Черноморский флот и Каспийская флотилия страны оккупанта получили 10 новых судов в прошлом году
У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель
Численность российских войск на оккупированном полуострове составляет 30-35 тысяч человек – эксперт
Росія має намір частіше проводити льотні навчання над Кримом
Корабли ЧФ оккупантов провели учения по пополнению запасов в море
Фрегат ЧФ вернулся в Севастополь из Средиземного моря
Двое военных в Крыму обжаловали взыскание с них 31 млн рублей за случайный пуск ракеты
Корабли Черноморского флота провели противолодочные учения
На службу в армию оккупантов по осеннему призыву еще 38 жителей Ялты