Берлін: Візит Меркель до Москви не пов'язаний з ліквідацією Сулеймані

18:41 08.01.2020   Россия

Візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Москви 11 січня не викликаний розвитком подій на Близькому Сході, але ця тема буде однією з центральних на порядку денному переговорів у Кремлі.

Про це сказав 8 січня на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"План цієї поїздки був складений не після військової операції проти генерала Сулеймані, плани перемовин у Москві обговорювалися ще до (католицького) Різдва… Воно (вбивство) не було причиною для візиту", - пояснив Зайберт.

За його словами, у візиту "багато підстав і цілей". "Звичайно, мова піде про подальший розвиток у виконанні Мінських угод на сході України", - зауважив Зайберт.

Також ітиметься про міжнародні питання, "які цікавлять Німеччину і Росію", зокрема щодо ситуації в Лівії, де ФРН задіяна в рамках так званого "берлінського процесу", метою якого є припинення вогню та введення дієвого ембарго на озброєння, пошук політичного рішення. Також йтиметься про ситуацію в Іраку після вбивства Сулеймані, про напруження, яке виникло між США та Росією, додав речник.

Зайберт поінформував, що напередодні, 7 січня, Меркель провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, з яким також говорила на ці теми. "Логічним і необхідним" Зайберт назвав те, що Берлін перебуває в постійному контакті з США, "своїм найближчим союзником", але зустрічей на вищому рівні між лідерами двох держав наразі не анонсується.

Як повідомлялося, Меркель здійснить 11 січня короткий робочий візит до Москви, в якому її буде супроводжувати глава МЗС країни Гайко Маас. Там відбудуться переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.



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