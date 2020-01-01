В Крыму за «государственную измену» арестовали 64-летнюю женщину
|18:21 08.01.2020
|Крым
Крымская правозащитная группа выяснила, что задержанная в ноябре 2019 года сотрудниками ФСБ по подозрению «в совершении государственной измены» женщина — это 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае.
По данным пресс-службы ФСБ РФ, женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки “целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера”.
27 ноября 2019 года “Ленинский районный суд” Севастополя в отношении Галины Долгополой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 26 января 2020 года. Об этом сообщалось на официальном сайте “суда” без указания персональных данных арестованной.
Женщине инкриминируют ст. 275 УК РФ, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
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