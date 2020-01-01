На сьогодні відносини зі США є найбільшою зовнішньополітичною цінністю України

18:01 08.01.2020   Украина

Ніхто не закликає та й США не просить бігти і щось з цього приводу робити (тим більше у військовому плані), але політично ми маємо однозначно бути на боці Сполучених Штатів.

Жодна інша країна не надає нам настільки вагому і об’ємну допомогу у війні та для розвитку і посилення власної оборони. І це не лише сотні мільйонів доларів США (а сумарно - мільярди), але і важливий політичний та психологічний месидж, що стримує опонентів та заохочує друзів, таку думку висловив на сторінці в Facebook Богдан Яременко.

Ми не можемо розраховувати більше на жодну іншу державу світу у питаннях стримування російської агресії і проти нас, і у світі загалом.

Лише США виявились здатними дієво перешкоджати планам зупинити транзит енергоносіїв територією України, що дозволить уникнути збитків на мільярди доларів США.

Близькі відносини зі США - це не лише питання ціннісних орієнтирів, це цілком предметна вигода для України.

Так, відносини зі США зараз переживають складний момент, до виникнення якого Україна фактично непричетна. Тим більше - зараз саме час чітко і однозначно заявити, що Україна - це партнер, який уміє діяти з розрахунку, але який здатний бути відданим і послідовним.

Напад на військову інфраструктуру США - це акт війни та агресії. І Сполучені Штати мають бути чітко поінформовані, що саме так в Україні сприймають події, які розгортаються. І виходячи саме з такого розуміння ситуації Україна вибудовуватиме свою реальну політику.

Немає ніяких «сторін», які мають утримуватись від ескалації. Є дружня держава, проти якої здійснено акт агресії.



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