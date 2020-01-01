Путін та Ердоган запустили "Турецький потік" в обхід України
|17:41 08.01.2020
|Турция
У Стамбулі запустили в експлуатацію газопровід "Турецький потік", який пролягає в обхід України.
Церемонію провели президенти Туреччини і РФ Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.
«Завдяки реалізації цього проєкту... 15,75 млрд кубічних метрів газу (потужність однієї «нитки» - ред.) будуть напряму постачатися в нашу країну», - заявив президент Туреччини.
Туреччина і РФ запустили газопровід "Турецький потік" / Фото: iletisim.gov.tr
На церемонії також були присутні президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.
Як повідомлялося, газогін “Турецький потік” включає дві гілки потужністю 15,75 млрд кубометрів газу на рік кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша - для транзиту в країни Південно-Східної Європи.
Протяжність гілок газопроводу «Турецький потік» - більше 930 км кожна. Постачання газу з території РФ до Туреччини забезпечується компресорними станціями «Русская» в Анапі та прийомним терміналом у Кийиккьой.
Європейська комісія вже заявила про те, що застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення Газової директиви ЄС, яка передбачає обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.
Ще на цю тему:
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
В Турции будут развивать провинции на маршруте TANAP
РФ и Греция готовят к подписанию меморандум по «Турецкому потоку»
В «Газпроме» уверяют, что Турция дала добро на «Южный поток»
Вариант прокладки «Южного потока» через Турцию вместо Болгарии существует – министр энергетики РФ