Путін та Ердоган запустили "Турецький потік" в обхід України

17:41 08.01.2020   Турция

У Стамбулі запустили в експлуатацію газопровід "Турецький потік", який пролягає в обхід України.

Церемонію провели президенти Туреччини і РФ Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Завдяки реалізації цього проєкту... 15,75 млрд кубічних метрів газу (потужність однієї «нитки» - ред.) будуть напряму постачатися в нашу країну», - заявив президент Туреччини.

Туреччина і РФ запустили газопровід "Турецький потік" / Фото: iletisim.gov.tr

На церемонії також були присутні президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Як повідомлялося, газогін “Турецький потік” включає дві гілки потужністю 15,75 млрд кубометрів газу на рік кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша - для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

Протяжність гілок газопроводу «Турецький потік» - більше 930 км кожна. Постачання газу з території РФ до Туреччини забезпечується компресорними станціями «Русская» в Анапі та прийомним терміналом у Кийиккьой.

Європейська комісія вже заявила про те, що застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення Газової директиви ЄС, яка передбачає обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.



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