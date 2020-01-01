Посли G7 співчувають рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані
|17:21 08.01.2020
|Украина
Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні співчувають рідним і близьким друзям усіх загиблих у катастрофі в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
"Посли G7 в Україні висловлюють глибокі співчуття родинам і друзям усіх загиблих у катастрофі рейсу "Міжнародних авіаліній України", яка сталася в Тегерані сьогодні вранці", - йдеться в мікроблозі групи підтримки послів країн G7 у Twitter у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.
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