Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
|17:01 08.01.2020
|Украина
Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в Ірак у зв'язку з загостренням ситуації на Ближньому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Іраку.
Так, в дипломатичному представництві закликають українців утриматися від поїздок до Іраку. Також у посольстві рекомендують громадянам, які перебувають в Іраку та Іракському Курдистані, уникати місць масового скупчення.
"Посольство України в Республіці Ірак рекомендує українцям утриматися від відвідування Іраку у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою у цій країні. Українцям, які вже перебувають в Іраку, Іракському Курдистані тощо рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, вночі 7 січня іранське військове формування Корпус вартових ісламської революції здійснило ракетний удар по американським військовим об'єктам на території Іраку. У Тегерані заявили, що атака по об'єктам США була відповіддю на вбивство іранського військового командувача Касема Сулеймані.
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