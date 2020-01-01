Путін і Ердоган проводять переговори сам на сам

16:41 08.01.2020   Турция

У Стамбулі 8 січня президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводять двосторонні переговори без преси у форматі «сам на сам». Після зустрічі вони мають намір взяти участь у церемонії запуску газопроводу «Турецький потік».

Раніше преc-служба Кремля повідомляла, що Путін має намір обговорити ситуацію в Сирії та Лівії, а також розвиток економічних відносин між двома країнами. Ердоган заявляв, що говоритиме про ситуацію в Ідлібі і виконання російсько-турецьких домовленостей щодо Сирії. У пресслужбі турецького президента також заявляли, що лідери двох країн обговорять конфлікт між США і Іраном після вбивства генерала Гасема Солеймані, повідомляє Радіо Свобода.

Газопровід «Турецький потік» прокладений по дну Чорного моря з Краснодарського краю Росії в європейську частину Туреччини. Його довжина становить приблизно 930 кілометрів, а загальна потужність становить 31,5 мільярда кубометрів газу на рік. Перша частина газопроводу постачає газ до Туреччини, друга – в країни Південної і Південно-Східної Європи. Росія оголосила про закінчення будівництва «Турецького потоку» в середині листопада 2019 року. 5 січня 2020 року Москва повідомила, що газ почав надходити до Греції і Північної Македонії.

У жовтні 2019 року президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін на зустрічі в Сочі домовилися, що Туреччина й Росія спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон на схід від річки Євфрат.

Згідно з домовленостями, турецькі війська патрулюватимуть частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їхнім контролем в результаті операції, розпочатої Анкарою на півночі Сирії на початку жовтня. В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція. Після відходу курдів там розпочнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону. На сам кордон повернуться сирійські прикордонники, підконтрольні президенту Сирії Башару Асаду.



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