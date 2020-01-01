Європейська Комісія застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення "Газової директиви ЄС, яка передбачає обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.

Про це у середу під час брифінгу для преси заявив речник Європейської Комісії з питань кліматичних змін та енергетики Тім Макфі (Tim McPhie). Він відповів на запитання болгарського журналіста щодо відповідності болгарської частини "Турецького потоку" так званому 3-му енергетичному пакету ЄС, з огляду на те, що більше 90 відсотків потужностей цього газпроводу законтрактовано "однією компанією", - Газпромом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже коротка відповідь. Єврокомісія відстежує ситуацію уважно, і ми будемо застосовувати відповідні правила ЄС у сфері енергетики до всіх трубопроводів на території ЄС без будь-якої дискримінації", - зазначив речник Єврокомісії.

Як вже повідомлялося, президент РФ Володимир Путін розпочав у середу візит до Туреччини, де має намір взяти участь у офіційному відкритті газопроводу "Турецький потік". Цей газогін складається з двох гілок потужністю 15,75 мільярда кубометрів на рік газу кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша – для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

Продовженням цього газопроводу на території Болгарії стане "Балканський потік" з потужністю понад 12 мільярдів кубометрів газу на рік, який поєднує цей транзитний шлях із Сербією. Зацікавленість в отриманні газу цим маршрутом, який прокладений в обхід України, висловила також Угорщина. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, Президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив до участі у церемонії відкриття "Турецького потоку" прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова.