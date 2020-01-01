Севастопольский коммунист Большаков скоро предстанет перед судом за экстремизм
|16:01 08.01.2020
|Крым
По информации адвоката Алексея Ладина, дело пророссийского левого активиста Валерия Большакова скоро будет направлено в «суд». Оккупанты обвиняют Большакова в публичных призывах к экстремистской деятельности. «Призывы» якобы содержались в публикациях в социальных сетях с критикой российских властей Крыма и членов казачьих формирований.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Большакова Алексея Ладина, передает Флот2017.
«Дело сейчас находится в ФСБ, потом его передадут в прокуратуру для доработки обвинения и в суд. Прокуратура должна подготовить новое измененное обвинительное заключение. В заключение должны внести уточнения по тексту комментариев Большакова в соцсетях», — пояснил адвокат Ладин.
Валерий Большаков до оккупации Севастополя возглавлял Союза рабочих Севастополя. В 2014 году вместе со сторонниками примкнул к российской левой политической партии РОТ «Фронт». Руководил «севастопольским отделением» партии.
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