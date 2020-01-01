Глави МЗС України та Ірану домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії українського літака
|15:41 08.01.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом вони домовилися координувати дії слідчих груп обох країн, щоб з'ясувати причину аварії українського літака Boeing 737 у Тегерані в середу.
"Розмовляв із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 у Тегерані", - написав український міністр у Twitter у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули.
Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.
Ще на цю тему:
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
Авіакомпанії світу скасовують рейси до Ірану та через повітряний простір цієї країни
МАУ скасувала всі рейси у Тегеран на невизначений термін
Катастрофа "Боїнга" в Ірані: Пристайко назвав кількість та країни походження загиблих
У МЗС прокоментували авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані
Разумков - голові МЗС Нідерландів: Україна готова сприяти у розслідуванні справи МН17
В Ливии уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом / Видео