Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом вони домовилися координувати дії слідчих груп обох країн, щоб з'ясувати причину аварії українського літака Boeing 737 у Тегерані в середу.

"Розмовляв із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 у Тегерані", - написав український міністр у Twitter у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули.

Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.