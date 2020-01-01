Глави МЗС України та Ірану домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії українського літака

15:41 08.01.2020   Украина

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом вони домовилися координувати дії слідчих груп обох країн, щоб з'ясувати причину аварії українського літака Boeing 737 у Тегерані в середу.

"Розмовляв із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 у Тегерані", - написав український міністр у Twitter у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули.

Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.



Ще на цю тему:

17:21 08.01.2020
Посли G7 співчувають рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані
17:01 08.01.2020
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
15:21 08.01.2020
США, ЄС та Канада відреагували на авіакатастрофу українського літака в Ірані
14:41 08.01.2020
Авіакомпанії світу скасовують рейси до Ірану та через повітряний простір цієї країни
11:21 08.01.2020
МАУ скасувала всі рейси у Тегеран на невизначений термін
11:01 08.01.2020
Катастрофа "Боїнга" в Ірані: Пристайко назвав кількість та країни походження загиблих
10:01 08.01.2020
РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані
07:44 08.01.2020
У МЗС прокоментували авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані
08:01 22.11.2019
Одеський аеропорт припинив роботу через аварійну посадку, жертв немає
12:15 11.10.2019
Разумков - голові МЗС Нідерландів: Україна готова сприяти у розслідуванні справи МН17
16:45 04.10.2019
Посол України відповів Нідерландам щодо MH17: нам немає чого приховувати
07:50 07.08.2019
В Ливии уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
Всі новини країни
Греция Греция
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:15 08.01.2020
Грузинська опозиція закликає не допустити участі Лаврова в засіданні комітету міністрів РЄ у Тбілісі
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 08.01.2020
Берлін: Візит Меркель до Москви не пов'язаний з ліквідацією Сулеймані
13:41 08.01.2020
Польща очікує чергових провокацій від Росії вже найближчим часом, - Моравецький
10:41 08.01.2020
Российские большие десантные корабли – большие проблемы ВМФ РФ
08:01 06.01.2020
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибув до Стамбула
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 08.01.2020
Путін та Ердоган запустили "Турецький потік" в обхід України
16:41 08.01.2020
Путін і Ердоган проводять переговори сам на сам
16:21 08.01.2020
ЄС поширить на "Турецький потік" загальні правила "газової директиви"
09:45 08.01.2020
Перші загони турецької армії увійшли до столиці Лівії
Всі новини країни
Украина Украина
19:41 08.01.2020
Держсекретар США заявив про готовність Вашингтона допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing
19:21 08.01.2020
Мінімальна зарплата в Україні в доларовому/євро еквіваленті перевищила мінімалку в РФ
19:01 08.01.2020
Російський корабель-розвідник "крутився" поблизу Азовського узбережжя
18:21 08.01.2020
В Крыму за «государственную измену» арестовали 64-летнюю женщину
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд