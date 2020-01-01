Президентка Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від подарованої російським посольством на день народження пляшки кримського шампанського, відіславши її назад.

Про це випадок повідомило естонське видання Eesti Ekspress, уточнивши, що офіційно влада Естонії не розповідала про цей подарунок, передає "Zaxid.net".

«Посольство Росії привітало президентку Естонії із 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад та пляшку кримського шампанського. Останню канцелярія президентки відправила назад у посольство», – вказано у повідомленні.

Керсті Кальюлайд святкувала свій день народження ще 30 грудня, однак про відмову від подарунка посольства Росії стало відомо лише зараз.

Причини повернення невідомі, однак можна припустити, що канцелярія президентки зробила це з політичних мотивів, оскільки Естонія послідовно вимагає у Росії припинити окупацію Криму та Донбасу. Зокрема під час зустрічі із Володимиром Зеленським у листопаді 2019 спікер естонського парламенту Хенн Пиллуаас заявив, що Естонія ніколи не визнає анексії Криму.

Зазначимо, що Керсті Кальюлайд стала першою лідеркою іноземної держави, яка відвідувала зону бойових дій на Донбасі (у травні 2018 року вона разом із українськими урядовцями була у Донецькій області).



