Оккупанты занялись формированием грузопотока с Сирией
|14:01 08.01.2020
|Крым
Так называемый вице-премьер Крыма — постпред «республики» при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что «крымские власти» приступили к формированию грузопотока с Сирией и планируют завершить процесс к осени 2020 года.
Об этом сообщает РИА Новости, передает Флот2017.
По словам Мурадова, двусторонний грузопоток предполагает экспорт товаров так сказать крымского производства и сирийские поставки как для оккупированного Крыма, так и регионов России.
«В этой связи эффективность перевозок будет обеспечена с началом грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, которые начнутся с середины текущего года», — подчеркнул Мурадов.
Вице-премьер Крыма ожидает, что к середине осени 2020 года завершится формирование «полноценного грузопотока между Крымом и Сирией».
«Рассчитываем к октябрю-ноябрю завершить эту работу. К этому времени, кстати, из Сирии пойдет урожай цитрусовых, который пользуется спросом во всей нашей стране», — подчеркнул Мурадов.
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