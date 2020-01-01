Так называемый вице-премьер Крыма — постпред «республики» при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что «крымские власти» приступили к формированию грузопотока с Сирией и планируют завершить процесс к осени 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Флот2017.

По словам Мурадова, двусторонний грузопоток предполагает экспорт товаров так сказать крымского производства и сирийские поставки как для оккупированного Крыма, так и регионов России.

«В этой связи эффективность перевозок будет обеспечена с началом грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, которые начнутся с середины текущего года», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер Крыма ожидает, что к середине осени 2020 года завершится формирование «полноценного грузопотока между Крымом и Сирией».

«Рассчитываем к октябрю-ноябрю завершить эту работу. К этому времени, кстати, из Сирии пойдет урожай цитрусовых, который пользуется спросом во всей нашей стране», — подчеркнул Мурадов.