Польща очікує чергових провокацій від Росії вже найближчим часом, - Моравецький

13:41 08.01.2020   Россия

У найближчі кілька місяців Польщі слід очікувати на чергові провокації з боку Росії у площині історичної політики, зокрема у питаннях Другої світової війни.

На цьому глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив під час спільного брифінгу для ЗМІ з президентом РП Анджеєм Дудою після завершення Кабінетної ради (спільне засідання президента й уряду), повідомляє День.

“Ми переконані, що, на жаль, російська держава у цьому випадку не діє без плану, а в найближчі місяці Польщу, ймовірно, провокуватимуть до подальшої реакції, відбуватиметься ескалація, спроба дестабілізації”, - підкреслив Моравецький.

За його словами, під час Кабінетної наради обговорювалося питання, яким чином протидіяти різного роду гібридним атакам.

Він зазначив, що позицію польської влади в останні тижні слід підсумувати наступним чином: Польща не дозволила себе спровокувати з боку Росії, зокрема з боку президента Росії Путіна.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом 24 грудня, на колегії міноборони Росії заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав “сволотою й антисемітською свинею”.

Спочатку МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію і виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до МЗС Польщі було викликано посла Андрєєва, де йому було висловлено протест з приводу заяв президента РП.

У неділю під час брифінгу для ЗМІ глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, що агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС проти РФ, накладених за безправну анексію Криму, поразку переговорів у нормандському форматі, які не лише не принесли скасування санкцій, але додали чергові ускладнення – з боку США, що значно ускладнило реалізацію проєкту Nord Stream 2, а російських спортсменів було відсторонено на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.



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