Передбачені законом про оборонний бюджет США на 2020 рік санкції проти компаній, які забезпечують будівництво газопроводу «Північний потік-2», допомогли Україні укласти новий контракт на транзит газу з Росією.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті "Bild" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНІАН.

«На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того, вони говорили, що, мовляв, ми не поспішаємо, ми можемо укласти в цьому році, можемо пізніше. Домовленість, на яку нам нарешті вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так», - сказав міністр.

При цьому Пристайко зазначив, що питання санкцій стосовно німецьких компаній, які забезпечували будівництво газопроводу в обхід України, було дуже чутливим, оскільки для нашої країни важлива підтримка Німеччини, але проект представляє загрозу для всіх країн ЄС.

«Це - дуже чутливе питання. Адже, з одного боку, ми цінуємо те, що робить для нас Німеччина, і не були в захваті від того, що німецький проект потрапить під санкції. З іншого боку, ми постійно підкреслювали в ході переговорів з німецькими партнерами те, що мова йде про поганий проект для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо відношення до цих санкцій», - пояснив міністр.

30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу в Європу терміном на п'ять років, згідно з яким «Газпром» повинен прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб. м в перший рік і 40 млрд куб. м - в наступні 4 роки.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2020 рік, що передбачає, зокрема, санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

30 грудня стало відомо, що швейцарська компанія Allseas, суду якої прокладали труби для газопроводу «Північний потік-2», припинила роботи в Балтійському морі.

31 грудня в Кремлі заявили, що газопровід «Північний потік-2» буде побудований, але говорити про терміни завершення реалізації проекту передчасно.

Раніше «Північний потік-2» планували запустити 1 січня 2020 року.



