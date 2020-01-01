Поліція затримала чоловіка, який "замінував" Одеський аеропорт

13:01 08.01.2020   Украина

В Одесі поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування аеропорту.

"Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка, який перебував в явно неадекватному стані, негайно затримали. Він виявився 26-річним одеситом", - повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що під час огляду автомобіля порушника правоохоронці виявили та вилучили пневматичну зброю.

Наразі перевіряється причетність чоловіка до повідомлень про мінування аеропорту та інших об'єктів у місті. Розпочато провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Як повідомлялося, вранці 8 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування низки об'єктів на території міста, зокрема Міжнародного аеропорту "Одеса", будівлі Одеської міської ради та управління Служби безпеки України.



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