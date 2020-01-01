Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в соцсети сообщил, что по итогам 2019 года в Крыму «отдохнули» 7,43 млн «туристов».

«За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года, — говорится в сообщении. — 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч — поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 млн автотранспортных средств».

Аксенов раскрыл географию турпотока: 20% «туристов» прибыли из Беларуси, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Также, по его информации, в оккупированном Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Аксенов подчеркивает, что «все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики». Коллаборант признает и работу теневого туристического сектора.