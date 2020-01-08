"Укрзалізниця" купит еще 40 американских локомотивов
|12:21 08.01.2020
|Украина
Министерство инфраструктуры Украины заключило меморандум с американской корпорацией General Electric о закупке еще 40 локомотивов для "Укрзалізниці".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Напомним, что первый американский тепловоз доставили в Черноморский порт в сентябре 2018 года.
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