"Укрзалізниця" купит еще 40 американских локомотивов

12:21 08.01.2020   Украина

Министерство инфраструктуры Украины заключило меморандум с американской корпорацией General Electric о закупке еще 40 локомотивов для "Укрзалізниці".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Напомним, что первый американский тепловоз доставили в Черноморский порт в сентябре 2018 года.

 



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