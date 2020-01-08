Министерство инфраструктуры Украины заключило меморандум с американской корпорацией General Electric о закупке еще 40 локомотивов для "Укрзалізниці".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Напомним, что первый американский тепловоз доставили в Черноморский порт в сентябре 2018 года.