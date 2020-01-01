Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) призупинила виконання рейсів до Тегерану на невизначений термін у зв'язку з катастрофою свого літака.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook, передає УНІАН.

Авіакомпанія висловила співчуття родинам потерпілих у результаті катастрофи літака, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ, й пообіцяла робити все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін", - йдеться в заяві МАУ.

Вночі 8 січня Boeing 737, що належить компанії МАУ, зазнав аварії незадовго після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні. Рятувальники зазначили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив. За даними Ради національної безпеки і оборони України, на борту судна перебувало 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. В зв’язку з авіакатастрофою Boeing 737 у Тегерані створено оперативний штаб.



