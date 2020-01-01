Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтверджує інформацію про 11 загиблих громадян України внаслідок аварії літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані вранці в середу, але повідомляє, що 82 загиблих були громадянами Ірану.

"Наразі нам відома така інформація про країни походження загиблих у катастрофі PS752: Іран - 82; Канада - 63; Україна - 2 + 9 (екіпаж); Швеція - 10; Афганістан - 4; ФРН - 3; Велика Британія - 3", - написав Пристайко в своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, повідомляє Інтерфакс-Україна.