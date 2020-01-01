В Одесі "замінували" аеропорт, міськраду та СБУ
|11:41 08.01.2020
|Украина
Поліція Одеси перевіряє інформацію про мінування Міжнародного аеропорту, Одеської міської ради та СБУ.
Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста. Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 7:40 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - Міжнародний аеропорт, Одеська міська рада та СБУ", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі повідомлення про мінування перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.
Нагадаємо, у Полтаві нетверезий харків'янин "замінував" один із вокзалів, але був затриманий на іншому.
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