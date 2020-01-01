Российские большие десантные корабли – большие проблемы ВМФ РФ

10:41 08.01.2020   Россия

Очень интересная информация пришла из Российской Федерации относительно дальнейшего развития многострадального проекта больших десантных кораблей 11711, а именно, касательно их энергоустановок.

Так, стало известно, что БДК проекта 11711 получат новые энергоустановки, сразу четыре дизеля 16Д49 общей мощностью 23320 л.м, об этом сообщает Информационное Сопротивление.

Такая компоновка будет размещаться на БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», которые сейчас строятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

Примечательно то, что увеличение количества дизелей было обусловлено соответствующим увеличением размера кораблей.

Что же, по данному поводу российским ура-патриотам можно было бы порадоваться, однако есть как минимум три повода наоборот, насторожиться и озадачиться.

Первый – ранее на БДК проекта 11711 использовались дизеля 10Д49, а вот практика использования 16Д49 на данных кораблях будет первой. Причем повышенная мощность будет оказывать не только положительный эффект на корабль, но и не забываем о прочности.

Второй – корабли увеличили своё водоизмещение до 7 тыс тонн, а следовательно изменению претерпела вся конструкция кораблей. То есть, третий, и четвёртый БДК проекта 11711 не будут похожи ни на первый, ни на второй.

Напомню, что первый БДК проекта 11711 “Иван Грен” находился в состоянии анабиозного строительства на протяжении 14 лет. За это время он неоднократно перестраивался ввиду внесения исправлений и изменений в проект. В итоге получилось, что на испытаниях было выявлено более 40 конструктивных дефектов и чудовищная остойчивость корабля.

Второй корабль серии (если её так можно назвать) “Пётр Моргунов” спускался на воду уже с учетом оплошностей допущенных при строительстве головного БДК. Но и его не взяли как основу для дальнейшей серии.

Что выдадут на-гора российские кораблестроители, учитывая то, что первый корабль проекта 11711 и второй, оказались как дефективными, так и не удовлетворяющими в полной мере потребностям флота – покажет время. Но тот факт, что проект в очередной раз перерабатывается, не вселяет оптимизма.

Ну и третий, очень важный момент. Ещё 3 января стало известно, что во время возвращения из похода в Сирию поломался БДК проекта 1171 «Орск». В итоге, через пролив Босфор корабль, возрастом более 50 лет, буксировали на потеху турецким фотожурналистам.

На сегодняшний день в строю в РФ находится четыре БДК проекта 1171 “Тапир” и три из них в составе ЧВ РФ, при этом регулярно используемых в рамках “Сирийского экспресса”.

В свою очередь, замена им явно планируется не то чтобы не скорая, а я бы даже сказал – неполноценная. Ведь как показывает практика, каждый последующий БДК проекта 11711, которые и должны были заменить “Тапиров” выходят с некими своими дефектными “изюминками”.



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