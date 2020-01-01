Газові потоки на півдні Європи з початком 2020 року зазнали суттєвих змін: постачання російського газу до Болгарії та на захід Туреччини здійснюються через газопровід "Турецький потік", який офіційно відкриється лише 8 січня.

Як свідчать дані інформаційної платформи ENTSOG, від початку року через нову точку прийому-здачі газу на кордоні Туреччини та Болгарії "Странджа 2/ Малкочлар" подається 20-25 млн кубометрів на добу. Водночас приблизно половина цього газу повертається до Туреччини через колишню точку постачань - "Странджа/Малкочлар", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цю незвичайну схему підтвердив у бесіді з Болгарським національним радіо генеральний директор "Булгартрансгазу" Владимир Малинов: "Природний газ надходить із Туреччини - через "Турецький потік" надходить у компресорну станцію "Странджа" на болгарській території і повертається до Туреччини". За його словами, угода про транзит із "Газпром експортом" не була розірвана і діятиме до 2030 року.

Постачання газу до Болгарії Трансбалканським газопроводом (через Україну, Молдову та Румунію) повністю припинено, свідчать дані "Булгартрансгазу". Проте, зауважив Малинов, система "Булгартрансгазу" готова прийняти газ із Трансбалканського маршруту в разі потреби.

Болгарський газовий дистриб'ютор Bulgargaz повідомив, що Bulgargaz EAD та ТОВ "Газпром експорт" відповідно до підписаної за два дні до Нового року додаткової угоди з 1 січня 2020 року змінили точку прийому-здачі газу з румунського кордону (точки "Ісакча" та "Негру-Вода") на пункт на турецькому кордоні (точка "Странджа 2/ Малкочлар").

Від зміни пункту доставки Bulgargaz очікує заощадити приблизно 81 млн левів ($46 млн): 76 млн левів на транзиті через Румунію, а ще 4,6 млн левів - на за рахунок меншої відстані транспортування самою Болгарією. Цю економію споживачі вже відчують у цінах на газ в I кварталі 2020 року, обіцяє Bulgargaz. За оцінкою міністерства енергетики країни, економія для споживачів країни становитиме 5%.

Будівництво двох ниток газопроводу "Турецький потік" через Чорне море (по 15,75 млрд куб. м газу на рік кожна) завершилося в 2019 році. Одна з ниток призначена для турецького ринку, друга - для європейського, з продовженням територією Болгарії, Сербії, Угорщини.