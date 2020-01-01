Рада національної безпеки і оборони України за дорученням Президента Володимира Зеленського створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

Про це повідомляється на сайті РНБО, передає Укрінформ.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані. Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки України, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО України Олексій Данілов.

Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

Як повідомлялося раніше, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані вранці у середу, 8 січня.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.

За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.