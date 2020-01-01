РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані
|10:01 08.01.2020
|Украина
Рада національної безпеки і оборони України за дорученням Президента Володимира Зеленського створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.
Про це повідомляється на сайті РНБО, передає Укрінформ.
"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані. Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.
До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки України, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО України Олексій Данілов.
Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.
Як повідомлялося раніше, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані вранці у середу, 8 січня.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.
За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.
Ще на цю тему:
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
Глави МЗС України та Ірану домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії українського літака
Авіакомпанії світу скасовують рейси до Ірану та через повітряний простір цієї країни
МАУ скасувала всі рейси у Тегеран на невизначений термін
Катастрофа "Боїнга" в Ірані: Пристайко назвав кількість та країни походження загиблих
У МЗС прокоментували авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані
Разумков - голові МЗС Нідерландів: Україна готова сприяти у розслідуванні справи МН17
В Ливии уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом / Видео