Перші загони турецької армії увійшли до столиці Лівії
|09:45 08.01.2020
|Турция
В столицю Лівії - Тріполі - вже прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.
За даними ТАСС, про це повідомив портал AfrigateNews з посиланням на командувача силами тилової підтримки урядових військ у військовій кампанії "Вулкан гніву" Насера Аммара, передає Укрінформ.
"Після того, як перша група турецьких військ прибула до столиці країни, наші сили тепер зможуть нанести великої шкоди лівійської армії", - сказав Аммар.
За його словами, урядові сили можуть завдавати удару по літаках Лівійської національної армії генерала Хафтара, "відчуваючи за спиною підтримку".
Після нальотів на контрольований Хафтаром аеродром Ель-Ватія в рамках кампанії "Вулкан гніву", урядові війська планують розбомбити інші бази армії генерала на значній відстані від столиці.
Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.
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