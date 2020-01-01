В столицю Лівії - Тріполі - вже прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

За даними ТАСС, про це повідомив портал AfrigateNews з посиланням на командувача силами тилової підтримки урядових військ у військовій кампанії "Вулкан гніву" Насера Аммара, передає Укрінформ.

"Після того, як перша група турецьких військ прибула до столиці країни, наші сили тепер зможуть нанести великої шкоди лівійської армії", - сказав Аммар.

За його словами, урядові сили можуть завдавати удару по літаках Лівійської національної армії генерала Хафтара, "відчуваючи за спиною підтримку".

Після нальотів на контрольований Хафтаром аеродром Ель-Ватія в рамках кампанії "Вулкан гніву", урядові війська планують розбомбити інші бази армії генерала на значній відстані від столиці.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.