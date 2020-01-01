Греція закриває представництво МВФ в Атенах
|09:30 08.01.2020
|Греция
Греція вступила в період ефективних реформ, економічна ситуація в країні помітно покращилася, тому представництво Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Атенах найближчим часом буде закрито.
З такою заявою виступив у вівторок прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, інформує УНН.
“Я вітаю наше спільне рішення закрити бюро МВФ в Атенах в найближчі місяці і продовжувати співпрацювати, але вже як країна, яка вийшла з-під строгої системи нагляду (з боку міжнародних кредиторів)”, — сказав Міцотакіс, заяву якого поширила прес-служба глави уряду.
За словами прем’єра, за останні шість місяців після його приходу до влади на виборах 7 липня 2019 року Греція “вступила в період розвитку і ефективних структурних реформ”.
“Наші відносини з Фондом не завжди були легкими, але я думаю, що ми згодні з ряду важливих питань”, — сказав Міцотакіс, подякувавши главу МВФ за її підтримку Греції в цьому процесі.
Прем’єр висловив думку, що настав час обговорити з міжнародними кредиторами країни тему зниження високих показників первинного профіциту держбюджету, які були ними встановлені з метою забезпечення погашення Атенами боргів за зовнішнім боргом.
“Я вважаю, що прийшов час для цієї дискусії з нашими партнерами по єврозоні. Ми уряд, що заслуговує на довіру. Ми проводимо реформи, ми знаходимося в умовах низьких процентних ставок, наші витрати із залучення позик зараз нижче, ніж у Італії. Немає ніяких підстав обмежувати себе такими високими первинними профіцитами”, — підкреслив глава уряду, додавши, що Атени з нетерпінням чекають нової главу у відносинах з міжнародними кредиторами, в тому числі з МВФ, чекають “відносин позитивного співробітництва”.
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