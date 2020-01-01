Дід Мороз в окупованому Севастополі обварив дитину окропом у новорічну ніч.

Про це повідомляє «Комсомольская правда», передає УНІАН.

Сім'я з окупованого Севастополя замовила для свого 9-річного сина на Новий рік Діда Мороза і фокусника. Під час одного з фокусів переодягнений у Діда Мороза чоловік поставив на голову дитині склянку з окропом. Стакан перекинувся, і окроп вилився на обличчя третьокласнику. Обличчя хлопчика вкрилося пухирями.

Вранці 1 січня мати вирушила з постраждалою дитиною в лікарню, йому діагностували термічний опік обличчя. Хлопчика госпіталізували в травматологічне відділення однієї з севастопольських лікарень. На даний момент «правоохоронні органи» окупаційної влади проводять перевірку.



