В окупованому Севастополі Дід Мороз вилив дитині окріп на голову
|09:15 08.01.2020
|Крым
Дід Мороз в окупованому Севастополі обварив дитину окропом у новорічну ніч.
Про це повідомляє «Комсомольская правда», передає УНІАН.
Сім'я з окупованого Севастополя замовила для свого 9-річного сина на Новий рік Діда Мороза і фокусника. Під час одного з фокусів переодягнений у Діда Мороза чоловік поставив на голову дитині склянку з окропом. Стакан перекинувся, і окроп вилився на обличчя третьокласнику. Обличчя хлопчика вкрилося пухирями.
Вранці 1 січня мати вирушила з постраждалою дитиною в лікарню, йому діагностували термічний опік обличчя. Хлопчика госпіталізували в травматологічне відділення однієї з севастопольських лікарень. На даний момент «правоохоронні органи» окупаційної влади проводять перевірку.
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