«Ми пам’ятаємо, хто вбиває наших солдатів та окупував Крим» — Пристайко про довіру до Росії
|09:01 08.01.2020
|Украина
«Нормандська зустріч» та обмін полонених не призвели до відновлення довіри до Росії, українська влада знає, хто є агресором, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє Громадське.
За словами Пристайка, поки у нової влади небагато успіхів у втіленні стратегії деокупації непідконтрольних територій, але позитивним моментом зокрема є повернення полонених українців.
«Те, що зробили, є кроками до полегшення перемовин. Німеччина і Франція навіть говорять про «відновлення довіри між сторонами», — сказав міністр.
Водночас він наголосив, що «так далеко не заходив би», бо про відновлення довіри до Росії не йдеться.
«Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів досі не виправдались», — сказав Пристайко.
Раніше глава МЗС України говорив, що Київ продовжить роботу в «нормандському форматі» заради остаточного обміну полонених за формулою «всіх на всіх».
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