Грузинська опозиція закликає не допустити участі Лаврова в засіданні комітету міністрів РЄ у Тбілісі

08:15 08.01.2020   Грузия

Можливий візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Тбілісі навесні поточного року стане порушенням закону Грузії "Про окуповані території", заявляють у грузинській опозиційній партії "Європейська Грузія".

"Лавров порушив закон про окуповані території, і його не повинні пропускати на підконтрольну Грузії територію. Усі, хто його пропустять, стануть порушниками закону", - заявив журналістам один із лідерів партії Гігі Угулава, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував повідомлення, що глава МЗС РФ у травні може відвідати Тбілісі у зв'язку із засіданням комітету міністрів Ради Європи.

За словами Угулави, "закон є закон, і він діє і на міністрів, і на пересічних громадян".

Водночас в уряді Грузії та МЗС країни утримуються наразі підтверджувати чи спростовувати можливість візиту Лаврова.

Як заявили журналістам у МЗС республіки, Грузія як країна, що головує в Раді Європи, прийме в травні засідання комітету міністрів, і всі деталі буде погоджено із секретаріатом РЄ відповідно до статуту організації.

У свою чергу віце-спікер парламенту Грузії Георгій Вольський у розмові з журналістами в понеділок припустив, що з питання можливого візиту глави МЗС РФ і в Тбілісі, і в Москві відбудуться обговорення.

За його словами, в цьому питанні значення має не лише позиція Грузії, оскільки Тбілісі виступає як столиця Ради Європи.

"Відповідно, Тбілісі в цей період житиме за регламентами і порядком денним РЄ, і як це відповідає тій ситуації, яка є між Грузією та Росією, досить складно коментувати це питання", - сказав він.

Що стосується заяв опозиції про те, що Лавров порушив закон "Про окуповані території", відвідавши раніше Сухум та Цхінвалі без погодження з Тбілісі, то, на думку Вольського, це "важка тема", яка потребує інтенсивних консультацій із міжнародними партнерами і країнами-членами РЄ.

"Не думаю, що наш закон має бути проігнорований, але не забуватимемо, що Тбілісі в цей період є столицею Ради Європи", - сказав віце-спікер.



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