У Міністерстві зовнішніх справ України прокоментували авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.

“За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули”, — повідомив він.

“Усi пасажири (попередньо, 160 та члени екіпажу) загинули. Посольство вживає усіх необхідних заходів. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково”, — додав він.

Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.

Раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив, як повідомлялось, 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана. ЗМІ також пишуть про те, що на борту літака знаходилось 170 осіб.

За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Видання ISNA зазначає, що “точне місце падіння знаходилося в парку Махмудабада”. Це місто на сході Тегерану.

Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.