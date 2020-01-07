Пристайко розповів про зрив домовленостей з оборонними фірмами Німеччини
|08:31 08.01.2020
|Украина
Україна – цілком демократична держава, тому заборона продажу їй німецьких озброєнь має виключно політичне підґрунтя.
Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє ZIK.
"Щораз, коли наші фірми хочуть укласти контракти з німецькими фірмами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних причин", - сказав міністр, висловивши надію, що в майбутньому це зміниться.
Він зауважив, що Німеччина – один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Пристайко закликав проаналізувати, куди ФРН експортує зброю.
"Ми – може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати", - підкреслив дипломат.
Глава українського зовнішньополітичного відомства визнав при цьому, що лише кілька країн світу надають військову підтримку Україні.
Наприкінці минулого року Пристайко в інтерв’ю німецьким ЗМІ вже говорив про бажання, аби Берлін переглянув свою політику щодо відмови у наданні військової допомоги Києву.
Нагадаємо, Зеленський сподівається на отримання військової допомоги від Німеччини.
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