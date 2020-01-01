Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
|08:45 08.01.2020
|Румыния
У зв'язку з рішенням влади Іраку щодо виведення з країни іноземних військових контингентів своїх військовослужбовців передислокують також Хорватія та Румунія.
Про це повідомляє Balcan Insight, передає Укрінформ.
"Румунія та Хорватія приєдналися до інших європейських країн у рішенні вивести своїх військових з Іраку після ескалації напруги на Близькому Сході через ліквідацію США іранського генерала" - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони Румунії раніше оголосило про "тимчасове припинення" участі у місії з навчання іракських військових.
За даними міністерства, 14 військовослужбовців Румунії, які перебували на виконанні місії в Іраку були тимчасово переміщені на іншу базу коаліції [НАТО].
Міністерство оборони Хорватії заявило у вівторок, що відповідно до рішення НАТО про передислокацію своєї місії з Іраку до Кувейту, хорватські військові були переміщені до Кувейту. Чотирнадцять хорватських військових були передислоковані до Кувейту, а сім членів другого хорватського контингенту, місія яких закінчилася, повернуться до Хорватії.
Як повідомлялося, своїх військових з Іраку виводять Німеччина та Словаччина.
Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.
У ніч проти п’ятниці 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду в Іраку.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».
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