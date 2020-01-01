Пристайко пояснив, чому у "нормандському форматі" Україна не піднімала тему Криму
|08:01 08.01.2020
|Крым
Глава МЗС України Вадим Пристайко розповів, що уникнення теми Криму на переговорах у "нормандському форматі" пояснюється тим, що формат був розрахований на вирішення проблеми Сходу України, а не проблеми анексованого півострова.
Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.
На запитання журналістів, чому під час переговорів у "нормандському форматі" не було згадок про Крим і чи змирився Київ з анексією півострова, міністр відповів, що українська сторона на даному етапі розподіляє питання Криму і питання Сходу України, а також вирішення даних питань.
"Ми не відмовились від Криму. Але, чесно кажучи, Крим зазвичай майже не згадується на нормандських зустрічах. Причина в тому, що ці зустрічі були ініційовані, щоб вирішити конфлікт на Сході України. Ідеєю їх не було вирішити проблему з Кримом, хоча Президент Володимир Зеленський порушував тему Криму під час останньої зустрічі в Парижі", - заявив Пристайко.
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