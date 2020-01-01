У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"

08:45 06.01.2020   Греция

Російський газ по трубопроводу “Турецький потік” почав надходити в Грецію і Північну Македонію.

Про це в неділю, 5 січня, повідомив виконавчий директор болгарського “Булгартрансгаз” Володимир Малинов в ефірі місцевого радіо BNR, передає УНН із посиланням на DW.

Поставки для трьох балканських країн тепер здійснюються через нову точку входу на болгарській території — компресорної станції “Странджа 2/Малкочлар”.

Глава “Булгартрансгаз” підкреслив, що наразі потужності “Трансбалканського газопроводу” не задіяні, але Софія готова використовувати їх при необхідності.

З 1 січня 2020 року російський газ почав надходити до Болгарії через “Турецький потік”. Москва та Софія змогли домовитися щодо газу в кінці 2019 року. Очікується, що Болгарія щорічно буде приймати близько 2,9 мільярдів кубометрів газу. Раніше російський газ йшов до країн Південної Європи через Україну, Молдавію та Румунію. Очікується, що доставка палива по “Турецькому потоку” дозволить Болгарії заощадити близько 35 мільйонів євро в рік за транзит і знизить ціну для споживачів на 5 відсотків.

Обидві нитки газопроводу “Турецький потік” через Чорне море вже збудовані та готові до роботи. Потужність кожної з них складе 15,75 мільярдів кубометрів газу в рік. Одна нитка призначена для турецького ринку, друга — для Південної та Східної Європи. Урочиста церемонія відкриття газопроводу в Стамбулі запланована на 8 січня.



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