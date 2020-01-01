Бойовий російський корабель “Орск” відбуксирували у Чорне море – моніторинг

08:30 06.01.2020   Крым

Бойовий десантний корабель “Орск” проєкту 1171 Чорноморського флоту Росії, у якого під час чергового рейду в Сирію вийшов із ладу один з двох дизелів, відбуксирували у Чорне море.

Появу корабля в Босфорській протоці зафіксував турецький Twitter-аккаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Рятувальний буксир 1-ї групи корабля Sorum MB304 пройшов Босфор в напрямку Середземного моря. (MB304 буксирував десантний корабель класу Тапір „Орск“ до Чорного моря, але, мабуть, не протягом всього шляху до Севастополя)”, — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від Міноборони і Військово-морського флоту Росії щодо причини буксирування і стану корабля “Орск” в Чорному морі нині немає.

Великі десантні кораблі Військово-морського флоту Росії доправляли до Сирії військові вантажі. Вони здатні перевозити велику бронетехніку, зокрема танки. Минулого року “Орск” щонайменше тричі заходив у сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, повідомив сайт Avia.Pro. У грудні судно доставило до Сирії транспортні засоби, зброю і боєприпаси. “Орск” здатний вмістити до 1500 тонн техніки та вантажів.

Нагадаємо, США і Канада почали стежити за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював “хаотичні маневри”.



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