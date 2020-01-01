Генконсул України відвідає "українських диверсантів" Дудку і Бессарабова
|08:15 06.01.2020
|Крым
Виконувач обов'язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський обіцяє відвідати засуджених у "справі українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких етапують в російські колонії.
Про це консул розповів Крим.Реалії, повідомляє Укрінформ.
"Підтверджую, відвідаємо при першій можливості", - сказав Малишевський.
Раніше повідомлялося, що у засудженого у Севастополі у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки значно погіршився стан здоров'я.
Як повідомлялося, у квітні 2019 року “Севастопольський міський суд” засудив Дудку і Бессарабова до 14 років ув'язнення. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову - в розмірі 300 тисяч рублів. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та залишив у силі вироки Дудці та Бессарабову.
Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана “справа українських диверсантів” є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі “українських диверсантів” позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.
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