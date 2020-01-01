Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибув до Стамбула
|08:01 06.01.2020
|Россия
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (який несподівано прибув до Севастополя 25.12.2019) знов-таки несподівано прибув до Стамбула і став на якір у Мармуровому морі ввечері 05.01.2020.
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, "Майдану закордонних справ" та редакції BlackSeaNews повідомляє, що наприкінці доби 05.01.2020 - орієнтовно о 18:00 (київський час) - з Чорного моря до Босфору увійшов ракетний крейсер проекту 1164 (шифр «Атлант», англ. Slava class за класифікацією НАТО) - "Маршал Устинов", який входить до складу Північного флоту Росії та перебував 25.12.2019 в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
За нашою інформацією, візит ракетного крейсера безпосередньо пов'язаний з візитом Путіна в Стамбул для зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом, що очікується 08.01.2020... (мабуть Південний потік будуть запалювати.
фото - Shipspotting Istanbul Strait
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