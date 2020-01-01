Ильвер Аметов уже более часа находится в Судакском отделении полиции.

По информации имеющейся на данный момент, Ильвера Аметова вызвали в судакское отделение полиции для ознакомления с результатами экспертизы изъятых экспонатов из его частного музея в ходе обыска, проведенного в сентябре прошлого года, об этом сообщает на своей странице в Facebook Заир Смедля.

Именно по этому основанию, озвученному по телефону , ему предложили подъехать в полицию. В настоящий момент телефон Ильвера Аметова отключен, а его невестке отказали в просьбе увидеть его, с которой она обратилась подъехав к отделению.