Ильвер Аметов уже более часа находится в Судакском отделении полиции

15:55 05.01.2020   Крым

Ильвер Аметов уже более часа находится в Судакском отделении полиции.

По информации имеющейся на данный момент, Ильвера Аметова вызвали в судакское отделение полиции для ознакомления с результатами экспертизы изъятых экспонатов из его частного музея в ходе обыска, проведенного в сентябре прошлого года, об этом сообщает на своей странице в Facebook Заир Смедля.

 Именно по этому основанию, озвученному по телефону , ему предложили подъехать в полицию. В настоящий момент телефон Ильвера Аметова отключен, а его невестке отказали в просьбе увидеть его, с которой она обратилась подъехав к отделению.



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