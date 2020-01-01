В Крыму 9 провайдеров полностью блокируют 23 сайта

11:59 05.01.2020   Крым

В Крыму 9  провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Кроме того, как минимум 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой). 

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения “Крымская Солидарность”. Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9. 

При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись «Ошибка 403». Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

В результате таких действий российских властей жители Крыма лишены доступа к информации крупных независимых украинских медиа, религиозных организаций и сайту органа самоуправления крымскотатарского народа, которые свободно действуют на остальной территории Украины. При этом, в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма формируется нетерпимость к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим группам. Эти действия являются серьезным ограничением свободы слова и нарушают международные нормы, которые запрещают разжигание ненависти и обязывают государства не допускать чрезмерного вмешательства в свободное распространение информации.

Власти России в Крыму стремятся к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды. Таким образом, крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова.

Учитывая вышесказанное, Крымская правозащитная группа на международных мероприятиях требует от Российской Федерации немедленно прекратить блокировки независимых украинских онлайн-медиа на территории Крыма.  

Призываем международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму.



Ще на цю тему:

08:01 05.01.2020
«Мы в 2019 году видели страшные приговоры». Ольга Скрипник – о правах человека в Крыму
19:21 03.01.2020
Севастопольца Алексея Бессарабова этапировали в колонию Ставропольского края
10:15 03.01.2020
"Чушь", - экс-глава МИД Швеции Бильдт в ответ на заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией"
08:01 03.01.2020
Перекриття Чорного моря на 02 січня 2020 року
20:41 02.01.2020
Денісова просить Москалькову забезпечити допуск священика до засудженого в Криму українця Приходька
18:21 02.01.2020
Епіфаній просить ТКГ розібратися з утисками церкви у Криму
09:01 02.01.2020
"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна
08:51 02.01.2020
1 января украинскому военному Сергею Кокурину, убитому российскими оккупантами в Крыму, исполнился бы 41 год
21:00 27.12.2019
Роструд назвал Крым в числе регионов, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства
13:45 27.12.2019
На украинском «Миротворце» появились данные о пассажирах первого поезда РФ в Крым
12:00 27.12.2019
Україна стягнула перший штраф за порушення повітряного простору в Криму
15:01 26.12.2019
Затонувший в Севастополе док обещают поднять в течение полугода
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
Всі новини країни
Греция Греция
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
11:30 05.01.2020
«Путін готується до нової агресії проти України», – Каспаров
10:05 03.01.2020
Новий флот США, створений для протистояння Росії, готовий до дій
09:41 03.01.2020
Россия захватит Беларусь, если Лукашенко не договорится как-то с Пуитиным
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 03.01.2020
Туреччина з листопада вислала 150 іноземних терористів
18:41 02.01.2020
Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію
18:30 27.12.2019
С терминала Джейхан в Турции экспортирован 231 млн баррель нефти
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
15:55 05.01.2020
Ильвер Аметов уже более часа находится в Судакском отделении полиции
11:59 05.01.2020
В Крыму 9 провайдеров полностью блокируют 23 сайта
11:50 05.01.2020
У США продовжують скасовувати виступи російського джазмена, який підтримав анексію Криму
11:40 05.01.2020
Черноморский флот и Каспийская флотилия страны оккупанта получили 10 новых судов в прошлом году
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд