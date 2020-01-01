Более 1,1 тысяч единиц нового вооружения и техники поставлено в войска Южного военного округа РФ в 2019 году.

В частности Черноморский флот и Каспийская флотилия страны оккупанта получили порядка 10 новых судов, сообщает Крым Информ.

«В Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем году с заводов-изготовителей страны поступило более 1,1 тыс. единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и др. специальной техники, - уточнили в пресс-службе. - На Черноморском флоте и Каспийской флотилии приняли в свои составы около 10 единиц кораблей и судов обеспечения».

Кроме того, в рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и зарубежные военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники. Всего в 2019 году поставлено около 350 единиц различной бронетехники в танковые, мотострелковые, зенитно-ракетные и инженерные подразделения ЮВО.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.